Eduardo Kobra lascerà il segno con un suo murale a San Marino

Dopo aver "marchiato" 5 continenti, Eduardo Kobra lascerà traccia delle sue memorabili opere anche in Repubblica. Da qualche giorno, infatti, è in zona il noto artista e pittore brasiliano, famoso soprattutto per essere uno dei più celebri nell'arte dei graffiti contemporanea. L'artista che detiene 1.2 milioni di follower su Instagram e 417 mila su Facebook ha postato ieri sera una foto davanti alla Rocca di Cagliostro a San Leo annunciando la sua visita a San Marino per un grande progetto. Infatti, in didascalia scrive: “Visitando San Leo (Italia) mentre ci si prepara per un murale gigantesco a San Marino - micronazione montuosa circondata dal centro-nord Italia. Il paese è tra le repubbliche più antiche del mondo e conserva gran parte della sua architettura storica”.

Nato a San Paolo (Brasile) nel 1975, detiene il record per il murale di graffiti più grande al mondo, un'opera di 5.742 metri quadrati ai margini dell'autostrada Castello Branco, nella regione metropolitana di San Paolo. La particolarità delle sue opere è sicuramente il realismo. I suoi disegni infatti - riportati su superfice piana - appaiono all'occhio come tridimensionali. Dopo aver lasciato traccia della sua arte in 5 continenti, Eduardo "marcherà" anche la Repubblica di San Marino con una delle sue memorabili opere.