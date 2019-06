Elton, "uomo missile", al Concordia

Rocketman

TARON E. è preparato e accattivante, apprezzato dallo stesso ELTON, che ha finanziato e supervisionato se stesso, in pratica. Cominciamo dalla fine sulla sigla di coda con i crediti e le foto di famiglia della attempata star planetaria, che ha messo a disposizione scatti quotidiani e foto d'epoca, per far sognare lo spettatore di aver visto il vero mica tanto vero... In fondo l'UOMO MISSILE (ROCKETMAN titolo di un pezzo e del film) spacca sempre a ogni età sin da bambino nelle sue metamorfosi passa senza colpo ferire da piccolo genio solitario del piano con annesso disastro famigliare (REGINALD KENNETH DWIGHT) all'istrionico ELTON “HERCULES” JOHN oggi SIR BARONETTO tra ascesa, caduta e rinascita: araba fenice del mercato musicale mondiale, pure oggi, col film. Brani stranoti e così famosi da far cantare lo spettatore in sala (dato di colore più volte annotato dal cronista) anche sui titoli di chiusura. Tra HOLLYWOOD e WEST SIDE STORY sul set e nel marketing c'è sempre lui, l'immortale e inossidabile mago di Oz dagli occhiali colorati (con la sua voglia di essere amato), sobrio ormai da 28 anni.

fz