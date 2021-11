Erotica napoletana tra arte e film

POMPEI e il Vesuvio tra archeologia e mistero la terra di Napoli storicamente più nota al mondo per i reperti conservati e le recenti scoperte disvelate. Dal 79 Dopo Cristo a oggi la storia ha nascosto sotto la lava immagini e testimonianze che creano scandalo per i lati oscuri dei ritrovamenti e i nascondimenti dei reperti negli scavi: affreschi e statue oltre ai corpi fermati in gesti e atteggiamenti che raccontano la civilta romana al di là dei libri degli storici. La Villa dei Misteri di Bacco e Arianna o l'ambigua vicenda tra Leda e il Cigno. Le espressioni sessuali di lotta dei gladiatori. Nerone, Poppea e Sabina, o dell'immortalità. Dai fotogrammi di Rossellini sui calci pompeiani alle annotazioni di Isabella a commento del film.

