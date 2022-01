Eschilo in teatro a fumetti animati

ORESTIADE dei giorni nostri, spettacolo comico e drammatico, è un non - monologo per attore solo con cartoon in scena. Graphic novel teatrale protagonista L'ORESTE-CASADIO tratto anche da Eschilo adattato a un 'viandante' internato perenne, tra orfanotrofio e manicomio, in un viaggio nella malattia mentale dei nostri giorni... L'insonnia di un uomo attorniato dalle sue ombre (morte, tradimenti e un dio vendicatore, da tragedia greca) penombre disegnate e animate (con l'anima).

