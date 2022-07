Euripide delle donne

Parma è la città della cultura ad honorem e della sperimentazione politica anche con i classici a teatro. Donne con LE SUPPLICI, tutto al femminile LE TROIANE, Euripide drammaturgo del V Secolo greco è più che mai contemporaneo per il pensiero della postmodernità bellica e pandemica. Traduzione, cori (le 7 attrici ci si alternano recitando anche i personaggi della tragedia) e costumi, un allestimento ATIR/TEATRO DUE degno dell'Arena Shakespeare in questa prima nazionale vero evento estivo in regione. Un gruppo di madri, la guerra tra Atene e Tebe: democrazia e tirannide (oggi!?).

fz