Eurovision 2020: una serata in musica, stasera si chiude il voto. I ragazzi di Radio Tutti scelgono l'ordine delle canzoni

Eurovision 2020: una serata in musica, si chiude questa sera la fase di voto che decreterà il vincitore del programma in onda domani sera alle ore 20.00.

Nel programma, di cui sarà madrina la nostra rappresentante all'Eurovision Senhit, vedremo tutti i videoclip ufficiali della kermesse di quest'anno che è stata cancellata a causa dell'epidemia di Covid-19 e verrà annunciato il vincitore della serata. Conducono Lia & Gigi, storici conduttori RTV del contest. A scegliere l'ordine di 'esecuzione' degli artisti sono stati i ragazzi di Radio Tutti, il progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici creato da San Marino RTV in collaborazione con ISS e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale di San Marino. Nonostante le difficoltà del momento, i ragazzi non si sono persi d'animo e sono riusciti comunque nell'intento.

Sabato 16 maggio alle ore 20.35 San Marino RTV riprenderà il segnale di Rai Uno e trasmetterà il programma "Europe: Shine a Light" nella versione della consociata RAI. RAI e San Marino RTV hanno combattuto insieme per salvare Rotterdam 2020 inviando proposte alternative alla cancellazione decisa da EBU. Il sentire comune era quello di unire l'Europa nonostante tutte le difficoltà, anzi, proprio a causa delle difficoltà del momento. In virtù della collaborazione con RAI, San Marino RTV ha quindi deciso di trasmettere il programma italiano.

Il DG di San Marino RTV Carlo Romeo, del resto, aveva già espresso il suo dissenso riguardo alle scelte del broadcaster olandese: "Brutta, bruttissima pagina la gestione olandese di Esc 2020. Confusione, scoordinamento, fughe di notizie importanti, trattative improbabili con gli alberghi eccetera. Ma soprattutto una visione europea nel corso di una emergenza straordinaria che non è riuscita a dare il senso del "noi", ma piuttosto una somma di tanti "io" con il rischio di beceri nazionalismi di ritorno. Non a caso, appena si chiuderà il programma Esc 2020, la sera del 16 maggio, San Marino Rtv manderà in onda in tutto il continente europeo, in versione integrale e in originale, lo storico discorso sull'Europa tenuto da François Mitterrand nel gennaio 1995 al Parlamento Europeo".