Expo 2020 Dubai: Travel & Connectivity Week, San Marino lancia un contest per un viaggio sul Titano

Dalle Alpi svizzere alla barriera corallina delle Filippine e delle Maldive, fino alle antiche stradine del Marocco, alle spiagge della Cambogia, alle piante di Singapore o alle foreste del Suriname, il più piccolo stato dell'America Latina che ha il 93% del suo territorio ricoperto da vegetazione. Qui ad Expo Dubai si apre tra pochi giorni la Travel & Connectivity Week, che metterà a confronto esperti da tutto il mondo sul turismo sostenibile e sulle nuove tecnologie legate ai viaggi e agli spostamenti.

La promozione del turismo, in ogni esposizione universale, è un aspetto toccato da quasi tutti i padiglioni, soprattutto dai Paesi più piccoli e meno noti, proprio come San Marino, che lancia oggi un contest per un viaggio sul Titano.

E anche San Marino, soprattutto dopo la pandemia, in linea con uno dei temi che verranno affrontati nei prossimi giorni, sta puntando su un tipo di turismo in parte nuovo: sostenibile, all'aria aperta, nella natura, attenta al rapporto umano, per valorizzare nuovi luoghi e percorsi, alla scoperta degli angoli più piccoli e nascosti del territorio.

"Desidero davvero visitare San Marino perché lavoro in Italia come camionista, spesso viaggio sulla costa, tra Ancona e Rimini, e vedo sempre San Marino, là in cima alla collina. Intendo davvero visitarla presto... anzi spero di vincere il concorso del padiglione".

Nel video l'intervista a Ilaria Brizi, Media Manager padiglione San Marino