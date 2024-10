Fascino e fragranza da cinquant'anni

Un sogno fatto di moda senza tempo, fragranze e gourmand della grande famiglia MUGLER dagli inizi anni 70 alle performance anni 90 (Zendaya e la tuta-robot oltre alla presentazione ufficiale del film Dune). Il marchio del fondatore Manfred Thierry Mugler (Fashion & Fragrances) un brand che continua in modo innovativo a influenzare ancora stili, essenze e design. Una casa di moda diventata una moda... MUGLER sinonimo di femminilità e sensualità non solo del mondo-donna, e il documentario, in quanto prodotto artistico multimediale, lo prova.