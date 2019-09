Febbre da FERRAGNEZ: l'influencer sul Lido di Venezia Cinema

Ferragni a Venezia

Al Lido è “febbre d'influencer” della fashion blogger con 17 milioni di instagram follower la più di moda al mondo secondo i siti specializzati: CHIARA FERRAGNI- UNPOSTED di Elisa Amoruso è il docu-web-film più atteso della nuova sezione SCONFINI impensabile nel vecchio cinema. Diversa: un'altra persona, donna e imprenditrice di sé stessa. Bellezza e moda da social fruibili su tablet e smart non certo per il grande schermo, anche se... 'Sconfinare' è sempre possibile in una mostra del cinema veneziana ancor più innovativa. I FERRAGNEZ, Col marito FEDEZ, hanno già oscurato grazie al pubblico nostrano tutte le dive arrivate in gondola o in scafo, fino a oggi. Lei non canta, non balla e recita a modo suo nella vita “tipo” sul web per cui è la regina del rotocalco digitale. Un progetto rischioso secondo il suo staff certamente anche coraggioso. Lasciare a una regista il timone di sentimenti ed esperienze poi divenute “terapeutiche” è stata una sfida per lei, quindi per tutti: “contro tutti” (sempre secondo la star di instagram, “bisogna creder in se stessi”, e basta: purtroppo).

fz