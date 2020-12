"Festival Cultura Tecnica": mettersi in gioco per il futuro

In tutte le scuole e per tutti. Mettersi alla prova nello svolgimento dell'attività di coding parte integrante della settimana finale in programma al festival 2020. “The our of code” anche per i docenti che utilizzano la tecnologia LIM (lavagne elettroniche e supporti multimediali); gli studenti si interfacciano agli insegnanti di riferimento con i device personali come personal, smartphone o tablet. Adattarsi al webinar (trasformando i seminari interattvi in occasioni di rilancio creativo) nel progetto “Programma il Futuro” dell'ufficio scolastico regionale è la “mission” della cultura tecnica durante il Covid -19. Lungo il weekend in gioco “la grammatica virtuale dei sentimenti” basata sullo spettacolo teatrale. Portale attivo per la didattica su “l'acqua in un oceano di apprendimenti”: moda, economia e pratica quotidiana. Venerdì impresa e finanza sull'indebitamento bancario e individuale. Sabato “il sole a scuola” dell'emporio solidale in collaborazione con la Città metropolitana.

