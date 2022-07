Festival dei Mulini Storici: l'edizione parte da San Marino

Tredici eventi in altrettanti luoghi per la terza edizione del Festival dei Mulini Storici, organizzata da Ater Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e Aiams - Associazione italiana amici mulini storici. L’edizione 2022 si inaugura ai Mulini di Canepa sul Titano. Il Festival si svolge dal 17 luglio all'11 settembre in alcuni mulini storici situati tra le province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Parma, Piacenza e nella Repubblica di San Marino. La rete dei mulini storici coinvolti si allarga: l'edizione di quest'anno vede partecipare per la prima volta il mulino del Chiastrone di Langhirano (in provincia di Parma), il mulino Sapignoli di Poggio Torriana (in provincia di Rimini) e il mulino Torre Gazone di Valsamoggia (in provincia di Bologna).

Nell'intento di coniugare il patrimonio storico delle realtà rurali, come gli antichi mulini, con musica e teatro di grande qualità, il progetto permette inoltre la riscoperta di aree naturali di grande significato storico e culturale. Tra i protagonisti: Ambrogio Sparagna, La Toscanini Next, Alfio Antico, l'ensemble Enerbia, Bandabastard, I Sacchi di Sabbia, Danilo Rossi. Il progetto è finalizzato a valorizzare le identità culturali dei mulini storici sul territorio emiliano-romagnolo, ed è realizzato anche in collaborazione con gli undici Comuni nei quali si collocano i mulini che aderiscono all'iniziativa, Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, EmilBanca Credito Cooperativo e gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.