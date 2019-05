Fine Vita, Domani a Villa Manzoni originale installazione teatrale

Nel video l'intervista al regista Fabrizio Raggi ed a Francesca Nicolini, Gruppo Diritti Civili

L'inno alla vita attraverso una installazione teatrale originale, promossa dal Gruppo Diritti Civili e Libertà Individuali.

Una performance teatrale nei diversi spazi di Villa Manzoni, che domani 30 maggio dalle 19.30 alle 22.30 propone uno spettacolo teatrale, con la regia di Fabrizio Raggi e la presenza di numerosi attori. Sei installazioni che si svolgeranno in contemporanea e verranno replicate in loop, per sollecitare una riflessione attraverso monologhi e performance su un tema delicato come il fine vita.

Lo spettacolo di domani è un modo diverso per coinvolgere i cittadini in un percorso di riflessione che un gruppo di sammarinesi ha avviato dopo l'approvazione del consiglio, il 30 settembre 2017, di un odg sulla tutela del fine vita ed il testamento biologico. Senza la pretesa di dare risposte o imporre una verità o un punto di vista, ma mettendo a confronto esperienze fuori confine e casi che hanno diviso e fatto discutere fino a diventare dei simboli. Lo spettacolo di domani prosegue in questo solco, cambiando registro.





Nel video l'intervista al regista Fabrizio Raggi ed a Francesca Nicolini, Gruppo Diritti Civili