FISARMONICANDO: tra quadri e pitture scorre la musica

MUSICARTE in Galleria Nazionale di Città ha presentato il primo appuntamento del percorso musicale nei lunedì d'autore con LA FISARMONICA NEL 900 a cura di Sergio Scappini. Avanguardie e contemporaneità in modi diversi di proporre l'arte insieme alla Camerata del Titano “fra le note la musica...”. Con l'Ensemble di Scappini, maestro fisarmonicista di fama mondiale, la melodia entra nel museo tra strumenti e quadri d'autore con una predilezione per le colonne sonore dei film. Abbinamenti tra musicisti e pittori che si sposano nel moderno e contemporaneo soprattutto novecentesco alla stregua di JOHN CAGE innovatore nella composizione. Piazzolla, Morricone, Scappini stesso e i Beatles dopo la celebrazione del primo compleanno della Galleria Nazionale. Ogni lunedì sera fino al 7 agosto eventi culturali per tutti a ingresso libero. Lunedì 15 luglio “100 ANNI DI PIANOFORTE” con Stefano Malferrari.

