Fo al Titano: "Mistero Buffo" dei giorni nostri

MISTERO BUFFO opera storica di Dario Fo in scena al Titano per San Marino Teatro protagonista il giovane attore Matthias Martelli. Canovaccio nato negli anni 70 e più volte riadattato e recitato anche in Repubblica dalla Compagnia Fo-Rame oggi spettacolo contemporaneo diretto da Eugenio Allegri. Monologo senza intermediari giostrato sull'azione diretta in platea sul pubblico. Basato sul canovaccio inventato e più volte scritto dal Premio Nobel per la Letteratura 1997. Commedia dell'Arte e lazzi comici improvvisati come nelle “giullarate medioevali”. Politico e travolgente rappresentazione critica in chiave sociale e popolare. Il Maestro, che gli attori di scuola Fo chiamano ancora oggi “il Nobel”, cambiò il teatro politico internazionale a partire da questo testo.

