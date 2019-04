Fondazione Graziani "For Africa" insieme

Il Segretario Podeschi ha volentieri presenziato e caldamente appoggiato la serie d'iniziative verso l'Africa e in particolare rivolte al Congo luogo di antica e lontana amicizia personale e con la Repubblica. La Fondazione Graziani per bocca del suo presidente ha voluto specificare gli impegni economici nella Repubblica Democratica del Congo con la realizzazione di una sala operatoria parte degli 8 blocchi della struttura ospedaliera fortemente voluta da Carità senza Confini. Pietro Suzzi Valli membro del Consiglio Direttivo ha infine esposto ai sammarinesi l'opuscolo dedicato al celebre igienista di Chiesanuova attivo in varie città italiane, ENEA SUZZI VALLI, coniuge della benefattrice delle opere solidali e caritative GRAZIANA GRAZIANI.

Intervista a LUIGI LONFERNINI, Presidente Fondazione Graziana Graziani