GAUGUIN a Tahiti solo al cine

Locandina di "Guauguin"

Sempre alla ricerca, GAUGUIN con il benestare di MALLARMÈ, scappa da Parigi nel 1891 verso il riscatto esotico e creativo alla ricerca di sé dopo la crisi anarchica e politica in patria lascia moglie e 5 figli. Tahiti è la liberazione viaggio liberamente ispirato a NOA NOA, diario autobiografico del maestro postimpressionista scritto dopo il ritorno a casa. Uno sguardo tutto suo sulla donna quasi un'ossessione femminile condita di passione e gelosia come le onde dell'Oceano Pacifico dentro ai suoi quadri. Fotografia artistica a rafforzare l'evocazione cromatica della pittura con la faccia di Cassel che cambia in continuazione, tra alba malinconia e crepuscolo, viso, capelli e barba spingono... sequenza per sequenza fino a diventare l'icona del film come lo è la modella-amante per gran parte dei dipinti. Tornerà con 66 capolavori sotto il braccio selvaggi e acerbi come i molluschi dei mari del sud. La realtà coloniale e sensuale di fine secolo non traspaiono dalla pellicola dove secondo le cronache il genio folle incontra la sua musa tredicenne (probabilmente con altre giovani) nel villaggio di Mataiea, Sud Pacifico.

