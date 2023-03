Ginevra va alla guerra con Gaia

Ginevra cantante, recita e canta in scena con Gaia, attrice ironica che a sua volta canta e recita, come le donne che impersonano, sanno fare tutto anche i bambini. Rosa Parks e Nilde Jotti o Anna Magnani e Virginia Woolf ma soprattutto operaie, casalinghe con la badante Ludmilla, che cerca di star bene anche se sta male. Al centro Caterina Bueno e Rosa Balistreri nella Firenze del canto popolare anni 70. Di Marco e Nanni nel loro 'recitarcantando' parlano anche di sé nella rabbia di un mondo che non le vuole pur sapendo che senza donne la vita muore.