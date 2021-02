Giornata del gatto: cos'è che ce li fa amare tanto?

Il 17 febbraio in Italia si celebra la Festa del Gatto, che si aggiunge alla Giornata internazionale del gatto, indetta nel 2002 per l’8 agosto dall’International Fund for Animal Welfare. Felini capaci di scatenare amori sviscerati e sentimenti opposti di avversione. Ma cos'è che ce li fa amare tanto? È proprio quel suo essere affettuoso ma non servile, dolce con un pizzico di amaro, tenero con un retrogusto di selvatico, a piacerci così tanto.









È la Polizia di Stato che rilancia un tweet in queste ore: in questi giorni di freddo può capitare che qualche gattino si possa nascondere nel motore delle auto. In caso di rumori strani, fateci caso e aprite il cofano prima di avviare il motore.