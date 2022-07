Giornata fitta di eventi celebra San Marino patrimonio dell'umanità

14 anni dall'iscrizione del Centro Storico di San Marino e di Borgo Maggiore e del Monte Titano nella lista dei siti Unesco patrimonio dell'umanità. Giornata di celebrazioni, culminate al Monastero Santa Chiara dove insieme all'Università, ai Corsi di Design, si è guardato all'unicum di una città in mezzo a cinta murarie, nel momento di approfondimento “Una città murata patrimonio dell'umanità”, con la raccolta di casi studio e applicazione delle metodologie di co-design per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale di micro territori fortificati. Un momento preceduto dalla visione del documentario, a cura di Antonio Prenna, “Le radici antiche di uno Stato libero”, realizzato con la collaborazione della Commissione Nazionale Unesco e di Rtv: un progetto audiovisivo portato avanti dai ragazzi delle superiori che parla delle basi storiche e culturali che hanno poi portato al riconoscimento Unesco. Musei aperti tutta la giornata, tanti eventi in contemporanea, dal concerto in basilica con Massimiliano Messieri, alle visite guidate in Centro Storico e in Galleria Nazionale, che celebra oggi il quarto compleanno. Questa sera, al Titano, concerto della Banda Militare con Sara Jane Ghiotti, davanti ai Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli.

Nel video, le interviste al Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi; alla Presidente della Commissione Nazionale UNESCO, Meris Monti; all'operatrice culturale Galleria Nazionale, Rita Canarezza