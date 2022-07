Giovani dei soggiorni culturali a lezione con Simona Montanari sull'importanza di preservare il dialetto

Custodire l'identità. Un viaggio alla scoperta delle radici più profonde della comunità sammarinese attraverso la conoscenza dell'origine e della storia del nostro dialetto. A spiegarla alle ragazze e ai ragazzi dei soggiorni culturali è Simona Montanari, sammarinese, docente ordinaria alla California State University di Los Angeles.

A lei si deve il progetto di documentazione "È nòst dialèt" con il proposito di creare un archivio di storie orali rigorosamente in dialetto, una lingua di cui purtroppo si prevede l’estinzione entro il 2040. Il fine è quello di preservare non solo i suoni, le parole, e i modi di dire del dialetto ma di tramandare storie di vita che ci caratterizzano come popolo. E la risposta dei giovani è stata sorprendente.

Ce ne parla nel video, Simona Montanari, docente ordinaria alla California State University di Los Angeles.