Grande successo per "Artisti in pista" al Nuovo di Dogana

Commovente e divertente, con una energia magica. Lo spettacolo "Artisti in pista", ieri sera al teatro di Dogana, ha ricreato quell'incanto che c'era al Castello del Circo, spazzato via dal vento la notte del primo dicembre. Un evento organizzato per far rinascere quello spazio, vissuto e fatto vivere, da Lucia Righi. Una raccolta fondi alla quale hanno partecipato gratuitamente oltre 20 artisti sammarinesi e del centro Italia. 470 persone ad applaudirli.

Direttore artistico Francesco Tonti che ha presentato le innumerevoli performance. Moltissimi i professionisti, c'erano gli artisti del circo Panico già ospiti del Castello del Circo nel 2019 con diverse serate sold out, ma anche Gloria Barbanti e Silvia Proietti insegnanti di discipline aeree, Davide Baldassarri clown giocoliere, Magica Gilli, Mago Gabriel, Fabrizio Raggi, i Bromance. Non è mancato il sostegno di Elisa Manzaroli con un contributo video. Spazio anche all'improvvisazione teatrale di "ATTI MATTI" con Lorenzo Garatti.

"Immenso affetto e sostegno" commenta Lucia Righi che ringrazia anche le Segreterie Turismo e Cultura.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/il-castello-del-circo-di-lucia-righi