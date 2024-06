Grande successo per il Gala della San Marino Academy Ballet, 100 ballerini in scena

Arrivano sul palco del teatro di Dogana i cento ballerini della San Marino Academy Ballet per il gala di fine anno. Danza classica, contemporanea, modern jazz, hip hop, ma anche nuovi corsi di charleston e musical. La serata si è aperta con il debutto di "Coppelia", un balletto in due atti adattato dall'Operà di Parigi proprio per l'Accademia di danza sammarinese. ll gruppo che ha messo in scena la coreografia è reduce dalla vittoria del Primo premio a Roma al concorso "Danze Italia" il 18 maggio. Lo spettacolo ha coinvolto tutte le età, dalle classi più piccole 3 anni e mezzo fino all'ultimo ciclo con ballerini di 15 16 anni. Tutti i danzatori seguono il metodo dell'Opera di Parigi che la direttrice artistica della scuola, Nathalie Locheron Muccioli, ha portato sul Titano. Si è infatti formata con il celebre maestro Gilbert Mayer. Poi è andato in scena Medea, con il progetto "Carta Bianca", gli allievi hanno potuto esprimere la loro creatività con la realizzazione di coreografia, musica e costumi. La classe di modern jazz ha presentato "Nuvole, emozioni che evolvono sulle ali del vento" balletto con il quale hanno vinto il primo premio al concorso nazionale di danza di Ferrara. Poi la coreografia "Bagliori" dove i corpi dei danzatori hanno disegnato lo spazio con grazie e potenza. L'Accademia si prepara per gli stage estivi, 15 ballerine saranno ospiti dell’Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower, fondata nel 1961. "Oggi la scuola diretta da Paola Cantalupo - conclude Nathalie Locheron Muccioli - e propone un insegnamento multidisciplinare basato sull’equilibrio delle tecniche classiche e contemporanee e sull’insegnamento di altre pratiche corporee che la rendono una delle più grandi accademie di danza classica e contemporanea a livello internazionale" .