"I colori del Castello" nello stemma: taglio del nastro per l'opera di Stefano Lavanna

Inaugurata a Faetano l'opera di Stefano Lavanna, "I colori di un Castello", progetto promosso dalla precedente Giunta, con l'ex Capitano Fanny Gasperoni, e portato avanti nel segno della continuità e del lavoro di squadra dall'attuale Capitano, Giorgio Moroni. Interamente realizzata con materiali di riciclo, raffigura lo stemma del Castello raccontato attraverso i suoi colori: il verde delle colline che lo circondano; il giallo delle foglie autunnali; l'azzurro del cielo; il nero che evoca emozioni e profondità, proprio come le persone del posto.

Per l'artista, Stefano Lavanna, ormai sammarinese d'adozione, l'opera vuol essere un dono, un gesto di ringraziamento e di stima verso tutti i faetanesi per gli anni trascorsi insieme.