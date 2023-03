I 'numeri' che uccisero l'Antimafia

Paolo Borsellino come Falcone e la moglie Francesca Morvillo (unica magistrata italiana uccisa da Cosa Nostra) tutti morti in attentati di mafia insieme ai poliziotti della scorta. Tra i 5 uccisi dalla bomba di via D'Amelio del '92 la prima agente di scorta caduta in servizio: EMANUELA LOI (medaglia d'oro al valor civile assieme ai colleghi). Il giudice Borsellino assassinato sotto casa come a volerne sfregiare il privato violandone l'intimità famigliare. Uomo semplice come i suoi uomini e donne che collaboravano da sempre con lui. Tutto d'un pezzo e di alta moralità aveva paura, certo, perché amava fino in fondo, davvero. Lo spettacolo fa onore a chi resiste ancora...