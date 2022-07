I ragazzi dei soggiorni culturali in udienza dai Capitani Reggenti

I ragazzi dei soggiorni culturali si sono presentati in udienza dai Capitani Reggenti. Dal 1980 giovani di ogni parte del mondo, figli e nipoti dei sammarinesi emigrati all'estero, giungono nella Repubblica per conoscere le tradizioni e la cultura dei loro avi. “Quest'anno celebriamo orgogliosamente i quarant'anni della prima edizione di questa scommessa”, hanno detto nel loro discorso Oscar Mina e Paolo Rondelli. E i ragazzi, non poco emozionati, hanno ringraziato a nome delle loro comunità: ”Siamo grati di essere qui per riscoprire le nostre radici. Abbiamo sentito i nostri genitori parlare dei soggiorni culturali e speriamo che anche i nostri figli possano fare la stessa esperienza”.