Il campetto del "Talent" sammarinese: inaugurazione a Borgo

Inaugurato il rinnovato CAMPETTO MULTIFUNZIONE in zona Sottomontana. La Giunta di Borgo Maggiore ha reso nuovamente agibile e funzionale il vecchio campo di calcio in zona rotonda BORGO-FAETANO. Ente Cassa di Faetano ha sponsorizzato l'opera ricreativa e sociale con un cospicuo contributo in denaro. L'investimento riguarda il ripristino e l'aggiornamento dell'impianto sportivo a cura delle aziende autonome e ufficio gestione risorse di Stato. La somma messa a disposizione dal gruppo BANCA DI SAN MARINO è il contributo economico vinto dall'artista LUCIA CASTIGLIONI stanziato per l'edizione 2016 de' “I TALENTI DEI CASTELLI”.

