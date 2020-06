Il coraggio dei "Miserabili" fa riaprir le sale pesaresi

Anche la città di Pesaro coraggiosamente non chiude le sue sale d'essai e promuove il cinema d'autore durante l'estate riaprendo al suo pubblico il Solaris con un cartellone d'autore per la speranza... Comincia Ladj Ly con LES MISERABLES dei nostri anni duemila attualizzando politicamente e socialmente il dramma romantico francese di Victor Hugo alle Banlieu. Nel 2019 il FILM DOCUMENTO ha fatto man bassa di nomination e premi portando la scuola gratuita popolare di cinematografia della periferia parigina, guidata dallo Spike Lee di Francia, alla ribalta mondiale. Il collettivo culturale COURTTRAJME' con il fondatore e regista d'origini maliane è il cantore della rivolta proletaria suburbana dei giovanissimi contro la polizia. Le classi povere sono I Miserabili del III Millennio. Famiglie arabe d'origini nordafricane vivono in prefabbricati di cemento che sembrano alveari e assomigliano tanto a tutte le periferie del mondo anche Oltreoceano... Un leoncino rubato, un drone, baby gang di ragazzini cresciuti troppo presto, poliziotti tristi per un thriller urbano della rivolta [sullo sfondo del Mondiale di calcio partecipatissimo senza distinzioni anche per i giocatori in campo] incontro-scontro dei francesi tra loro.

fz