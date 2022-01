Il gioielliere che osò ribellarsi al terrore

Gli ultimi giorni di vita del Gioielliere milanese Pierluigi Torregiani, che aveva osato ribellarsi alla violenza continua delle repine terroristiche anni 70. Ucciso per rappresaglia dai Pac, Proletari Armati comunisti, in un agguato dove il figlio Alberto rimase gravemente ferito, e per sempre in carrozzella. Era diventato per tutti “LO SCERIFFO” aveva osata una sera al ristorante difendere la sua libertà, il lavoro, la famiglia, la vita di tutti i giorni resa impossibile dalla propagnada politica. Coprodotto e distribuito dalla Rai il lungometraggio sarà su Rai Uno in prima visione a metà febbraio.

