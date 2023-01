Il medico russo che cambiò il teatro moderno

Opera intima e sentimentale sul modesto medico di famiglia umile (suo padre commerciante era un droghiere) Anton Pavlovič Čechov che scrivendo storie a puntate in riviste e giornali per sbarcare il lunario rivela un talento narrativo tale e una genialità letteraria così grande da cambiare la letteratura mondiale. Incontrerà alcuni editori russi di successo (e l'approvazione di Lev Nikolàevič Tolstòj) che valorizzeranno la sua arte cambiandone le sorti famigliari fino alla morte per tubercolosi del fratello: da lì tutto cambia e la sua scrittura diventerà ulteriore testimonianza dell'umano universale tradotto in ogni dove. Diventato famoso e celebrato fuggirà la notorietà dopo la tragedia famigliare si ritirerà viaggiando (passa un periodo anche nella colonia penale di Shakalin in Siberia) per descrivere con il suo genio tutto il dolore e il pessimismo che gli viene dalla società russa malata e decadente del XIX secolo. Lo scrittore di Taganrog sul Mar d'Azov aveva studiato alla scuola degli emigrati greci e oltre alla base medico scientifica aveva una vasta cultura umanistica che sboccerà nel 1890, anno d'ambientazione del film, rivoluzionando il teatro moderno. Un autore russo imprescindibile per la storia della cultura che è impossibile non amare.