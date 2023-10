Il NeoPop americano in sala sammarinese

Proiezione cinematografica pomeridiana e serale al Concordia di Borgo Maggiore in un appuntamento speciale dedicato alla sperimentazione artistica moderna e contemporanea. Il creativo americano che trasforma gli oggetti (kitsch) comuni dall'ordinario al sublime proposti in serie al grande pubblico. Studi scientifici e prove di laboratorio che mutano la materia in essenza intima (prima dell'artista poi del fruitore). Koons visto da critici e famigliari in programmazione speciale per i martedì culturali sammarinesi. Visioni concrete (e nostalgiche del Novecento POP) che circondano il vivere quotidiano 'rimodellando' la percezione del futuro con ironia.