Il padre dell'atomica visto da Nolan

70 mm di pellicola anche in proiezione e se possibile I-Max per una pellicola senza tempo sull'evento bellico che sconvolse il mondo: LA BOMBA ATOMICA e l'uomo a capo del Progetto Manhattan, HOPPENHEIMER diretto da Nolan tratto dal libro dei Pultzer Bird-Sherwin. Un film su una figura drammatica a tratti ironica in una storia vera piena di paradossi e dilemmi etici e morali di una persona che prese decisioni per un intero gruppo di lavoro cambaindo la storia dell'umanità con ripercussioni vive oggi ad esempio nel conflitto ucraino. Fu chiesto allo scienziato in intervista dopo la guerra se in futuro (cioè oggi) sarebbe stato possibile uccidere 40 milioni di americani (cioè persone) usando più ordigni ravvicinati e a distanza - rispose Robert Hoppenheimer - assolutamente, si!