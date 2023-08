Petit Cabaret

Cabaret alla francese d'altri tempi concepito anche in location ambulanti e chapiteau: pista al centro, tavolini, luci soffuse e bollicine in musica jazz, swing o charleston. PETIT CABARET inventato da Romeo Matteo Zaniboni Dina. Numeri, acrobazie e tanto buon gusto, con quel pizzico d'ironia che non stona quando si rievoca l'epopea transalpina partita dalla Belle Époque fino agli anni Venti, dove l'opera d'arte è l'artista stesso.