Il restauro delle mura: sistemi moderni, nel rispetto del tempo

Le mura del centro storico tornano all'antico, grazie al lavoro di squadra basato su ricerche storiche, tecniche e professionali. Eseguito dalle maestranze dell'AASLP, voluto da Segreteria al Territorio, in collaborazione con Istituti Culturali, Settore Archeologia e condiviso con la Commissione per la Conservazione dei Monumenti. Il restauro coinvolge le mura del terzo girone delle fortificazioni, dalla Porta San Francesco al Bastione del Macello. Primo tratto, già ultimato, fino al primo Bastione. Intervento sperimentale, verso una manutenzione conservativa più ampia delle tratte murarie del Centro Storico. Lavoro di conservazione nel rispetto del tempo, ma con sistemi moderni per tecnologia e prodotti.

Nel video, le interviste Giuseppe Bernardini – Dirigente Settore Edilizia AASLP; a Elisa Gasperoni – progettista AASLP; a a Raganini Bruno - Capo Squadra Restauratori AASLP.