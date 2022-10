Il Segretario Belluzzi al Forum Open di Senigallia: "Sempre più integrati nel sistema di formazione europeo"

Cosa può offrire San Marino agli studenti europei? Ne ha parlato il Segretario di Stato per l'Istruzione e l'Università Andrea Belluzzi durante l'incontro del forum Open all'Istituto Panzini di Senigallia.

"Prima di tutto - ha detto - l’inclusione nel progetto Erasmus+, il nostro obiettivo per il 2023, nell'ambito della prospettiva e dell'Erasmus e del processo di Bologna a cui San marino ormai è pienamente partecipe, sviluppare tutte le opportunità che far parte di un sistema europeo comporta. Prima di tutto essere un luogo accogliente per studenti e docenti che vengono da tutta Europa. E diventare un luogo attrattivo per esperienze di profilo internazionale e opportunità per i luoghi vicini: avere un luogo di internazionalità a pochi chilometri da casa".