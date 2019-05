"In Cammino": la mostra di Edoardo Bennato in Repubblica

Intervista a Edoardo Bennato

Non solo musica ma anche pittura. Il noto cantautore Edoardo Bennato ricevuto oggi dai Capitani Reggenti per inaugurare la mostra “In Cammino”, organizzata con la collaborazione del Lions Club San Marino e Bologna Irnerio e patrocinata dalla Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura. Mostra che rappresenta un omaggio alla dignità di tutti coloro che sono in cammino: migranti, uomini e donne che affrontano in ogni parte del mondo un viaggio lungo e faticoso.

“La sua opera richiama un'esperienza che rappresenta una pagina importante per la storia della nostra Repubblica” evidenziano i Capi di Stato. “In cammino” verrà inaugurata oggi a Palazzo Graziani e sarà aperta al pubblico fino al 19 maggio.

Nel servizio l'intervista a Edoardo Bennato