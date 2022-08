In spiaggia la band rock da circo

Lui è Stephen Hogan alias Slick Steve (bilingue di madre italiana e padre di Manchester) che a Brescia insieme al chitarrista Goode incontra altri talentuosi musicisti italiani formando, 12 anni fa, un gruppo che gioca con il vintage musicale moderno ispirandosi all'arte del circo. Storie fantastiche, magia e ambinte circense nei testi, sonorità tra Swing e Rhythm'n dei brani, che richiamano Capossela e Tom Waits: rocker e giocolieri in live anche a Casal Borsetti al San Marino Cafè daranno vita a uno spettacolo da basker nato in strada (on the road). Rock&roll e merchandising a fine performance lo show continua incontrando il pubblico giocando e facendo trucchetti per vendere gadget e dischi.