In tanti sulle gradinate del tennis per gustarsi un bel film

Successo per “Cinema sotto le stelle” l’iniziativa estiva organizzata dagli Istituti Culturali di San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Tennis. Le prime serate hanno visto più di 300 spettatori sugli spalti del Centro Tennis sia per Bohemian Rhapsody che per A star is born, mentre per i film indirizzati alle famiglie, oltre agli adulti, più di 100 bambini di età inferiore ai 6 anni, per Ralph spacca internet e Mia e il leone bianco.

Prosegue dunque la rassegna, questa sera, venerdì 9 agosto, con la proiezione di Green Book, Il film vincitore di 3 Oscar e 3 Golden Globe che vede protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali e racconta l'amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell'America negli anni sessanta. Ancora 5 proiezioni per piacevolissime serate immersi nello scenario naturale di Fonte dell'Ovo, all’insegna del buon cinema e del buon cibo.