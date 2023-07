"In Volo sul Titano", presentato ai Capitani Reggenti il libro fotografico

Un omaggio al territorio, che, dall'alto, racconta la Repubblica, il suo patrimonio, i suoi personaggi; insieme, un libro che trasmette tutta la passione di chi ha visto crescere l'Aeroclub e l'aviosuperficie, il cui sviluppo – ad autunno i lavori per il consolidamento della pista – avrà una duplice valenza – ricorda il Segretario alle Finanze e Trasporti, Marco Gatti: opportunità in chiave economica, innalzando il livello di sovranità nazionale:

“Sicuramente – dice Marco Gatti - può portare un vantaggio sia per la crescita dell'imprenditoria - oggi l'internazionalizzazione richiede sempre più spostamenti veloci - ma anche a livello turistico. Sappiamo che l'aviazione è molto seguita dagli appassionati che fanno degli scali, delle mete. Credo che sviluppare questo aeroporto nell’interesse della Repubblica, grazie anche a questa passione che è stata portata avanti negli anni da questi amici, sia un'opportunità per tutti”.

Giuseppe Macina con le foto – oltre 270 scatti -; Corrado Carattoni con il racconto fissano momenti di storia collettiva, tessendoli attraverso le emozioni di appassionati aviatori. L'impulso alla nascita dell'aviazione civile, le grandi mete portando nello spazio la bandiera di San Marino, come le tante attività dell'Aeroclub per diffondere la cultura del volo, lungo 40 anni:

“Chi non ha storia, non ha futuro. Sono 40 anni di tante attività – dice il Presidente Aeroclub San Marino, Edgardo Casali - che sono stati sociali, sono state di sviluppo. E finalmente abbiamo fatto capire a tutti che questa è una cosa che può solo portare beneficio al nostro Paese. È una via d'accesso in più. Siamo molto orgogliosi che finalmente siamo arrivati a questo momento in cui i lavori della pista stanno per iniziare”.

Nella storia narrata dell'Aeroclub ci sono la storia fotografica del Volo a San Marino – dicono i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini - lo sviluppo aeronautico del Paese, ma anche la bellezza del territorio visto dall'alto. Ci sono grandi fatti ed eventi – da Benedetto XVI a San Marino e, verso Roma, da Papa Francesco per il “volo della Pace”. In luce, ancora, le funzioni dell'Aeroclub: la formazione, la dimensione sociale, la vigilanza e la sicurezza dei cittadini, nella collaborazione con la Protezione Civile.

Nel video, le interviste al Segretario alle Finanze e Trasporti, Marco Gatti e al Presidente dell'Aeroclub San Marino, Edgardo Casali