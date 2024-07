Info day dell'Università di San Marino: alla scoperta dei corsi di laurea triennali e magistrali

Scoprire gli otto corsi di laurea dell'Università di San Marino attraverso una serie di tour. È l'info day dell'ateneo sammarinese organizzato per promuovere la realtà e far scoprire tutte le opportunità che offre. 16 le visite guidate in cui docenti e studenti hanno fornito informazioni sui corsi e risposto alle curiosità di ragazze e ragazze che hanno appena concluso le scuole superiori.

I cinque programmi triennali previsti riguardano Comunicazione e Digital Media, Design, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio. Per chi sta concludendo invece il triennio universitario e cerca la magistrale giusta, sono a disposizione i percorsi in Interaction & Experience Design, Ingegneria Gestionale e Ingegneria Civile, con focus sull’antisismica e la sostenibilità ambientale.