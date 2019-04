InnamorataEncontrada: la storia del cinema messicano a Borgo Maggiore

Maria Felix è l'icona internazionale del cinema messicano del Dopoguerra diventa star di Hollywood proprio con il film che rappresenterà fino ad oggi - anche dopo il restauro e la presentazione in anteprima a Bologna presente Martin Scorsese - la storia del cinema del suo paese nel mondo. ENAMORADA è il capolavoro di Emilo Fernàndez che potrà dire: “Il cinema del Messico sono io!” parafrasando il Re Sole. Lo stesso regista e sceneggiatore fu oppositore del presidente OBREGON nel 1924 finì in carcere con una condanna a 20 anni. Fuggito negli Stati Uniti riusci a lavorare per il cinema in California diventando famoso. ENAMORADA è un'intima storia d'amore tra un generale ribelle in fuga e una “bisbetica domata", Beatriz, antirivoluzionaria ma innamorata del soldato. Sullo sfondo la storia del paese in piena rivoluzione nel 1917. Nella pellicola anche il ruolo di mediazione della Chiesa messicana, che agirà direttamente sui destini dei protagonisti esiliati.

fz