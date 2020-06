iorestoinsala al Tiberio di San Giuliano

Piccoli e grandi. Antichi come la sala Sivori di Genova datata 1896 e recenti multisala modernissime non abbandonano il proprio pubblico. 200 schermi virtuali #iorestoinsala in un circuito su piattaforma MAYMOVIES con posto prenotato e commenti sulla chat in diretta per il cartellone giornaliero del palinsesto originale curato dalla singola realtà locale. Rimini con il CINEMA TEATRO TIBERIO è sempre avanti, aspettando arene e attività estive, dal 12 giugno in poi. Oggi e domani 10 giugno si ricorda CHRISTO con la passerella galleggiante del LAGO D'ISEO. Sempre mercoledì il capolavoro de Premio Oscar BONG con MEMORIE DI UN ASSASSINO (prenotabile a 7,90 euro). Il 12 giugno venerdì la commedia sociale e ironica sudamericana CRIMINALI COME NOI. Fino al 14 giugno programmato il primo lungometraggio da regista di Christoph Waltz, GEORGETOWN, con Vanessa Redgrave e stasera FAVOLECCE con Elio Germano: più cinema in sala di così!? #iocisto!

