L'AMICA GENIALE 2 solo al multicine

Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher hanno tratto dal II libro di Elena Ferrante una saga televisiva che continua come per la prima serie anche al cinema. Il grande schermo fa da traino al piccolo schermo coinvolgendo milioni di lettori del romanzo (adattato in modo fedele) tradotto in tutto il mondo (così come la fiction RAI viene venduta decine di paesi in ogni continente). Le protagoniste crescono (come in Piccole Donne hanno 16 anni) una si sposa e diventa mamma e cambia cognome e vita. Lila ed Elena (universitaria di alto livello alla Normale) si ritrovano a Ischia in vacanza insieme e attraverso un amico d'infanzia (Nino Sarratore) si avvicinano e si (ri)perdono ancora... L'età matura e la vecchiaia faranno il resto: mediante un racconto fiume tornano nella NAPOLI anni 50 ricominciando una storia d'amicizia lunga 60 anni. 125 attori, altrettante comparse e comprimari, 2000 costumi e decine di location tra Campania e Pisa per una produzione in onda su RAIUNO e in streaming su RAIPLAY lungo il mese di febbraio ogni lunedì fino al 2 marzo.

Interviste DIRE Giovani con: GAIA GIRACE (Lila) e MARGHERITA MAZZUCCO (Elena)