L'amore nella terza età, Di Gregorio: "Ero terrorizzato a raccontarlo, ma il film ha sorpreso anche me"

Alla Festa del Cinema di Roma presentato in anteprima “Astolfo”, divertente commedia sull'amore nella terza età. Il timido Astolfo torna a vivere al paese dov'è tutt'altro che bene accolto, ma è generoso e aperto, e trova subito compagni come lui con cui condividere le esperienze, perfino la casa. Finché nella sua vita torna anche quello che proprio non aveva messo in conto: l'amore. Presentato anche “War – La guerra desiderata”, con Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston: in un futuro distopico, girato assai prima della guerra in Ucraina, si immagina un conflitto tutto europeo tra Italia, Spagna e Francia. Da segnalare anche “Rapiniamo il Duce”, sulla storia quasi vera del contrabbandiere che cercò di rubare il tesoro di Mussolini, caleidoscopico action movie umoristico, con Pietro Castellitto e Matilda De Angelis.

Nel video l'intervista a Gianni Di Gregorio, regista e attore