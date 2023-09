L'Angelo tedesco di Benjamin in scena a Bologna

Il filosofo tedesco WALTER BENJAMIN descrive un angelo che vola guardando al passato ma dando le spalle al futuro. Vede edifici e ideologie in cumuli di macerie e vorrebbe fermarsi smettendo di volare per ricomporre i pezzi. Osserva, resiste alla tempesta ma non può nulla: solo perché gli angeli non esistono!? Le “costellazioni svelate” vengono rese teatralmente al presente come risonanza di microstorie. Credenze, miti e ideologie, secondo lo storico Harari. In scena quella vertigine che prende l'astronauta colto dalla distanza: la terra che si allontana nello spazio (ma non da lui). Un angelo umano che da Sapiens ha tentato per millenni di smontare e ricomporre le storie come si fa in teatro o nella vita (senza mai riuscirci a fondo).