L'artista che ricantò "Hallelujah"

JEFF come il padre TIMOTHY era d'origine italo-irlandese e con lui condivise anche la morte intorno ai 30 anni, e Bob Dylan li considerò entrambi. Il cantautore che reinventò HALLELUIAH di Leonard Cohen firmò con la Columbia, casa discografica di Dylan, il suo unico disco, GRACE, che influenzò di ritorno anche il premio Nobel di Duluth. Il decennio breve della musica contemporanea è segnato dalla fine di Cobain e Buckley nel 1994 se lo porta dentro per voce e sonorità con i 'nasali' di Bob Dylan e fa tacere il 'rumore' del GRUNGE di moda. Canta al The Garage londinese e all'Opera di Parigi poi inventa in 3 “take”, GRACE, e si ferma...