L'Inventore di Vinci in America

L'INVENTORE immaginato, scritto e realizzato, in stop-motion (frame by frame: a “passo uno” [un tempo associato al formato della pellicola a “passo ridotto”, rivalutato anche oggi in tecnica mista col digitale], lavorando sul singolo fotogramma o quadro diverso x secondo a disegni su lucidi con pupazzi e modellini). Il neo regista, Jim Capobianco ex Disney-Pixar, ha lavorato in modo creativo e artigianale (alla stregua di Gillermo Del Toro con Pinocchio). Ha pensato Il genio di Vinci visto dal “Nuovo Mondo” all'americana, da animatore di origine italiana che colloca Leonardo in fuga dal Belpaese e dai suoi costumi 'conservatori' verso la corte rinascimentale di Francia per progettare macchine e inventare. Nel 2009 Capobianco aveva già prodotto un corto a mano libera intitolandolo “Leonardo”. Finalmente dal 25 agosto lo vedono gli americani e successivamente anche noi e i francesi (al cine e in rete).