L'Istituto musicale inaugura l'anno accademico con un grande concerto alla Basilica del Santo

Immagini dal concerto

Inaugurazione dell'anno accademico per l'Istituto musicale sammarinese con il tradizionale concerto di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, alla Basilica del Santo, domenica 24 novembre. Un evento al quale hanno partecipato i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. L'orchestra, diretta dal maestro Massimiliano Messieri, ha proposto al pubblico opere di compositori come Haendel e Vivaldi. Un momento per celebrare il talento e la passione per la musica dei giovani dell'istituto: l'orchestra è infatti composta da docenti e allievi dell'Ims.