L'opera buffa di Bassanese in orchestrina folk

Bassanese è attivista ambientalista e autore d'origini vicentine molto anomalo con la sua orchestra folk-pop circense ha girato il mondo tra festival e sagre popolari. Il cantautore ha collaborato con Stefano Benni per i disegni e la grafica di alcuni suoi spettacoli. Ospite di Jacopo Fo, ad Alcatraz in Umbria, per il teatro con LA TERRA È NOSTRA tra pace e politica ambientale. Alcuni dei suoi pezzi ispirati alla tradizione contadina del Basso Veneto ed Emilia li ha realizzati con il Coro delle Mondine di Bentivoglio. Le arie melodiche, adriatiche e balcaniche, sono nate dai prestiti della musica yiddish nel “klezmer” su strumenti a fiato. L'opera buffa accompagna l'orchestrazione popolare in un mix da balera che fa saltare chi ha gambe e cuore come avviene sempre negli happening all'aperto ad esempio al Val Tidone Festival. La sua è una piccola opera felliniana aperta al folklore e Luca Bassanese è un menestrello popolare. Per lui “quando piove tutti cercano riparo tranne gli alberi...”.

