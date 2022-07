"La Caduta": una vertigine istituzionale su Ustica

La rassegna “CARNE: drammaturgia fisica” si sposta sulla strage senza colpevoli la cui memoria dobbiamo solo alla Associazione Parenti delle Vittime che ha voluto il museo bolognese in cui si conserva il relitto nell'installazione architettonica di Boltansky. Lo spettacolo THE FALL è una mimica ballata della 'caduta' (inabissamento e morte dei ricordi spezzati in due tronconi dal cielo e dall'acqua sul Mediterraneo tra Ponza e Ustica). La performance originaria è ispirata al “Disastro della Luna” tratto dal discorso di Nixon sugli astronauti dell'Apollo 1 morti in missione. Corpi vivi e fallibili sollevati dalla mancanza di gravità come gli 81 di Ustica saliti in alto e scivolati giù negli abissi dell'oblio tra acqua salata, sangue, rottami e bugie... (42 anni di omissis).

