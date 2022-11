"La California"

La storia di una madre “comunista” dichiarata di due gemelle (Silvia e Giulia Provvedi del duo “Donatella”), giovanissima, sposa un porcaro ossessionato dal Punk, dopo amore e lambrusco adolescenziali, rimane incinta nella California modenese che è come New Orleans. Una provincia della bassa emiliana che esiste davvero in una storia reale, anni 70 e 90, di due sorella nel giallo su un suicidio dato per scontato rivelatosi un dramma sociale violento poi risolto.